США готовы вывести из Афганистана тысячи военных в рамках сделки с талибами

США готовы вывести тысячи военных из Афганистана в рамках соглашения с радикальным движением «Талибан» (признано террористическим в соответствии с российским законодательством, запрещено в РФ). Об этом в четверг, 1 августа, пишет газета The Washington Post.

По информации источников издания, число военнослужащих США может быть сокращено с 14 тыс. до 8-9 тыс. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с правительством Афганистана.

Кроме того, как отмечает «Интерфакс», в рамках договоренностей, члены «Талибана» должны соблюдать режим прекращения огня, а также отказаться от связей с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России).

Соглашение может быть окончательно утверждено до президентских выборов в Афганистане в сентябре этого года. Тем не менее, пишет газета, все еще остаются нерешенные вопросы.

«Мы надеемся, что не будет никаких препятствий, но это также зависит от серьезности американцев», — сказал представитель талибов Забиулла Моджахед.

Существует вероятность, как подчеркивает The Washington Post, что «Талибан» все же может отсрочить принятие соглашения, о котором идет речь, и отказаться разрывать связи с «Аль-Каидой». Тем не менее, со слов источника издания, путь к мирному соглашению пройден «на 80% или 90%», передает ТАСС.

Пресс-секретарь Пентагона, в свою очередь, сообщил, что указаний по выводу войск в ведомство не поступало.

8 июля источник The Wall Street Journal сообщил, что представители Соединенных Штатов в ходе консультаций с движением «Талибан» поднимали вопрос вывода американских войск из страны в течение двух с половиной лет.

В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут снижать численность своих военнослужащих в Афганистане, однако оставят там разведывательные подразделения.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года, позднее в республику приехали международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. По информации американского минобороны, с начала военных действий в Афганистане погибло порядка 2,4 тыс. военнослужащих США, свыше 20 тыс. получили ранения.

В декабре 2018 года Трамп поручил подготовить план, согласно которому американские военные должны покинуть страну в течение 8–12 месяцев. Однако позже он заявил, что это возможно только при достижении в Афганистане мирных договоренностей.

12 марта американская делегация и представители радикального движения «Талибан» на переговорах в Дохе заключили соглашения о выводе войск США.