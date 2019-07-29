Трамп собрался вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до выборов главы государства в 2020 году. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил госсекретарь Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне, пишет «Интерфакс».

«Это указание, которое я получил от президента США. Он четко выразил свою позицию. Положите конец бесконечным войнам. Выведите войска. Сократите контингент», — сказал Помпео.

8 июля источник The Wall Street Journal сообщил, что представители Соединенных Штатов в ходе консультаций с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) поднимали вопрос вывода американских войск из страны в течение двух с половиной лет.

В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут снижать численность своих военнослужащих в Афганистане, однако оставят там разведывательные подразделения.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года, позднее в республику приехали международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

В декабре 2018 года Трамп поручил подготовить план, согласно которому американские военные должны покинуть страну в течение 8–12 месяцев. Однако позже он заявил, что это возможно только при достижении в Афганистане мирных договоренностей.

12 марта американская делегация и представители радикального движения «Талибан» на переговорах в Дохе заключили соглашения о выводе войск США.