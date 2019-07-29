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Двух американских военных убили в Афганистане

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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
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Двое военнослужащих США были убиты в понедельник, 29 июля, на территории Афганистана. Об этом говорится в заявлении на сайте миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка».

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Согласно политике Пентагона, имена погибших солдат не разглашаются в течение суток после уведомления родственников о гибели. Обстоятельства гибели военных не уточняются.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года, позднее в республику приехали международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

Операция «Решительная поддержка» по обучению и оказанию помощи правительственным силам началась 1 января 2015 года.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее в понедельник заявил, что власти страны намерены вывести войска из Афганистана до президентских выборов в 2020 году.

Всего в Афганистане дислоцированы 16 тыс. военнослужащих из 30 стран НАТО, но они не участвуют в операциях, а выступают в роли военных советников.

Как сообщала «Газета.ру», 22 июля президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом заявил, что Соединенные Штаты выиграли бы войну в Афганистане за неделю и смогли бы стереть страну с лица земли за 10 дней.

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