США сократят в два раза численность посольства в Афганистане

Администрация США планирует к концу сентября сократить в два раза численность сотрудников американского посольства в Афганистане. Сокращения уже начались, сообщил в пятницу телеканал CNN.

Из Кабула в США возвращаются дипломаты и сотрудники служб безопасности. Одновременно американские власти отменили планы строительства сооружений на территории дипмиссии.

Сокращение числа дипломатов проходит на фоне переговоров с талибами (радикальное движение «Талибан» запрещено в РФ. — Ред.). Вашингтон надеется, что возможное заключение мирного договора положит начало сокращению военного контингента США в Афганистане.

Предполагается, что в ближайшие месяцы в этой стране останутся 8–9 тыс. американских военных вместо 14 тыс. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с правительством Афганистана.

В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут снижать численность своих военнослужащих в Афганистане, однако оставят там разведывательные подразделения.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года, позднее в республику приехали международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. По информации американского минобороны, с начала военных действий в Афганистане погибло порядка 2,4 тыс. военнослужащих США, свыше 20 тыс. получили ранения.