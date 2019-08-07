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СМИ сообщили о 18 погибших и десятках раненых при взрыве в Кабуле

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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
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По меньшей мере 18 человек погибли и более 100 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего утром в среду в столице Афганистана — городе Кабуле. Об этом сообщил на своей странице в Twitter телеканал TOLOnews.

Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, атака произошла около здания управления полиции одного из районов на западе Кабула. Ранее сообщалось о 95 раненых, среди пострадавших были женщины и дети.

Представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими опроверг ранее распространенные данные о перестрелке, произошедшей после взрыва.

Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ).

29 июля сообщалось о нападении террористической группировки на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха. Тогда пострадали 20 человек.

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