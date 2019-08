СМИ сообщили о 18 погибших и десятках раненых при взрыве в Кабуле

По меньшей мере 18 человек погибли и более 100 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего утром в среду в столице Афганистана — городе Кабуле. Об этом сообщил на своей странице в Twitter телеканал TOLOnews.

Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, атака произошла около здания управления полиции одного из районов на западе Кабула. Ранее сообщалось о 95 раненых, среди пострадавших были женщины и дети.

At least 18 people were killed and over 100 others were wounded in a car bomb attack in #Kabul on Wednesday morning, a security source said. #Afghanistan pic.twitter.com/y0haw3tz0O