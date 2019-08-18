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Президент Афганистана обвинил талибов в атаке в Кабуле

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) в организации взрыва в Кабуле, жертвами которого стали 63 человека.

«Талибы не смогут снять с себя вину (за атаку — ред,), они предоставляют террористам платформу. <…> Я решительно осуждаю бесчеловечное нападение», — написал Гани в Twitter.

Ранее представители радикальной группировки опровергли свою причастность к происшествию. Ответственность за инцидент пока никто не взял.

Афганский лидер выразил соболезнования семьям погибших и пообещал молиться за скорейшее выздоровление раненых. В связи с происшествием Гани объявил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности.

Мощный взрыв прогремел вечером 17 августа во время свадебной церемонии. В результате атаки погибли 63 человека, еще более 180 пострадали. Местные власти ожидают увеличения числа жертв, пишет TOLOnews.

Очевидцы утверждают, что взрыв осуществил террорист-смертник.

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