Девять человек погибли при взрыве на севере Афганистана

Придорожная бомба сдетонировала в провинции Балх в Афганистане. Как пишет ТАСС со ссылкой на полицию 18 августа, погибли по меньшей мере девять человек.

Устройство взорвалось в момент, когда по дороге проезжал микроавтобус. Число находившихся в салоне людей неизвестно. Все погибшие были мирными жителями.

«РИА Новости» со ссылкой на главу округа Даулат Абад Мухаммада Юсуфа заявляет о как минимум 11 жертвах атаки. Погибших пока не удается опознать из-за мощности взрыва, однако известно, что пятеро являлись членами одной семьи.

Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за происшествие.

Накануне вечером мощный взрыв прогремел в Кабуле во время свадебной церемонии. Погибли 63 человека, еще не менее 182 ранены. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) отрицает причастность к атаке, ответственность за инцидент пока также никто не взял. Очевидцы утверждают, что бомбу привел в действие террорист-смертник.