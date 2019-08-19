СМИ узнали о попытках Трампа инициировать блокаду Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп периодически предлагал советникам разместить военные корабли у берегов Венесуэлы, чтобы начать морскую блокаду республики. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на пятерых нынешних и бывших представителей администрации Соединенных Штатов.

По их словам, глава государства неоднократно в течение полутора лет высказывал идею заблокировать поставки товаров морским путем в Боливарианскую республику и из нее.

Источники отметили, что Пентагон соответствующую инициативу всерьез не воспринял, в том числе потому, что ее осуществление непрактично, задействовало бы слишком много ресурсов, и оно не имеет под собой законодательной основы.

«Он просто буквально сказал, что мы должны разместить там корабли и провести морскую блокаду», — сообщил один из собеседников издания.

Американский лидер публично высказывался о возможности изоляции латиноамериканского государства, но никогда не вдавался в подробности, передает ТАСС. В начале августа постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада призвал Совет Безопасности организации противостоять подобным действиям Вашингтона.

1 августа Трамп заявил, что не исключает введения «блокады или изоляции» Венесуэлы. По его словам, такая возможность рассматривается.

Боливарианская Республика несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

30 апреля массовые протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями возобновились. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако попытка смены власти не завершилась успехом.