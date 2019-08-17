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Мадуро пригрозил оппозиции «поркой века» на выборах

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Фото: REUTERS/Miraflores Palace
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Венесуэльский лидер Николас Мадуро пообещал оппозиции «порку века» на выборах в Национальную ассамблею.

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Предыдущие выборы в парламент Венесуэлы состоялись в 2015 году, полномочия действующего созыва законодательного органа, который контролируется оппозицией, закончатся в декабре 2020-го.

«Я уже хочу выборы… мне нравится битва идей, сражение улиц, и на будущих выборах мы устроим порку века правым заговорщикам», — цитирует Мадуро «РИА Новости» в субботу, 17 августа.

По словам главы государства, работа по подготовке кандидатов в депутаты из числа представителей рабочего класса уже активно ведется.

Примечательно, что сама венесуэльская оппозиция не признала результаты президентских выборов, которые прошли в 2018 году, и потребовала провести досрочное голосование.

В мае в Осло при посредничестве властей Норвегии состоялись по меньшей мере два раунда переговоров между правительством и оппозицией латиноамериканского государства. Новый этап начался в июле в Барбадосе. 3 августа Николас Мадуро поблагодарил оппозицию за участие в переговорах с правительством.

Боливарианская Республика несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя врио главы государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали легитимного президента Николаса Мадуро.

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