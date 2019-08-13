Прямой эфир
Сюжет:

Мадуро сменил министров экосоциализма и гендерного равенства

0
Фото: REUTERS/Manaure Quintero
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство туризма и внешней торговли, а также произвел ряд назначений в других министерствах и ведомствах.

«Меры США бьют по интересам детей и тяжелобольных людей»
Замдиректора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин — о влиянии санкций на гуманитарную ситуацию в Венесуэле

В частности, Рауль Альфонсо Паредес из Национальной гвардии назначен министром общественных работ, а Освальдо Рафаэль Барбера Гутиеррес стал министром экосоциализма.

Действия на посту главы этого ведомства «предполагают защиту окружающей среды как фундамента для развития жизни человека», написал Мадуро в Twitter.

Главой нового министерства по туризму и внешней торговли и стал Феликс Рамон Пласенсиа Гонсалес. По словам Мадуро, он будет отвечать «за придание импульса туристическому развитию и международным инвестициям в Венесуэлу».

Кроме того, министром университетского образования стал Сесар Габриэль Тромпис Секкони, а министерство по делам женщин и гендерного равенства возглавила Асиа Яхайра Вильегас Польхак.

Гилберто Пинто Бланко станет министром горнорудной промышленности и экологии, а Ванеса Монтеро Лопес будет руководить министерством сельского хозяйства.

8 августа Министерство иностранных дел РФ выразило сожаление в связи с отменой запланированного раунда переговоров на Барбадосе между правительством Венесуэлы и оппозицией. Ранее в этот же день стало известно, что правительство Венесуэлы отказалось от участия в переговорах с оппозицией, которые должны были пройти 8–9 августа на Барбадосе.

В мае в Осло при посредничестве властей Норвегии состоялось по меньшей мере два раунда переговоров между правительством и оппозицией латиноамериканского государства. Новый этап начался в июле в Барбадосе. 3 августа венесуэльский президент Николас Мадуро поблагодарил оппозицию за участие в переговорах с правительством.

Боливарианская Республика несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя врио главы государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мадуро поделился с гражданами Венесуэлы «сплетней» об оппозиции
Мадуро заявил о ведении США нетрадиционной войны против Венесуэлы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017