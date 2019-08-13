Мадуро сменил министров экосоциализма и гендерного равенства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство туризма и внешней торговли, а также произвел ряд назначений в других министерствах и ведомствах.

В частности, Рауль Альфонсо Паредес из Национальной гвардии назначен министром общественных работ, а Освальдо Рафаэль Барбера Гутиеррес стал министром экосоциализма.

Действия на посту главы этого ведомства «предполагают защиту окружающей среды как фундамента для развития жизни человека», написал Мадуро в Twitter.

Главой нового министерства по туризму и внешней торговли и стал Феликс Рамон Пласенсиа Гонсалес. По словам Мадуро, он будет отвечать «за придание импульса туристическому развитию и международным инвестициям в Венесуэлу».

Кроме того, министром университетского образования стал Сесар Габриэль Тромпис Секкони, а министерство по делам женщин и гендерного равенства возглавила Асиа Яхайра Вильегас Польхак.

Гилберто Пинто Бланко станет министром горнорудной промышленности и экологии, а Ванеса Монтеро Лопес будет руководить министерством сельского хозяйства.

8 августа Министерство иностранных дел РФ выразило сожаление в связи с отменой запланированного раунда переговоров на Барбадосе между правительством Венесуэлы и оппозицией. Ранее в этот же день стало известно, что правительство Венесуэлы отказалось от участия в переговорах с оппозицией, которые должны были пройти 8–9 августа на Барбадосе.

В мае в Осло при посредничестве властей Норвегии состоялось по меньшей мере два раунда переговоров между правительством и оппозицией латиноамериканского государства. Новый этап начался в июле в Барбадосе. 3 августа венесуэльский президент Николас Мадуро поблагодарил оппозицию за участие в переговорах с правительством.

Боливарианская Республика несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя врио главы государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.