Мадуро поделился с гражданами Венесуэлы «сплетней» об оппозиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поделился с гражданами своей страны, собравшимся на митинг против американских санкций, информацией о том, как оппозицию не пустили в Вашингтон. То ли в шутку, то ли всерьез он назвал эти данные «сплетней».

По словам Мадуро, во время пятого раунда переговоров венесуэльской власти с оппозиционными силами те отказались продолжать диалог из-за планирующейся поездки в США.

«Они сказали: «Дело в том, что нам надо ехать в Вашингтон, потому что у нас встреча на высоком уровне с дьяволом Эллиотом Абрамсом (спецпредставитель США по Венесуэле — Ред.) и с другими дьяволами и чертями во властных кругах США», — цитирует 11 августа Мадуро «РИА Новости».

При этом он отметил, что не стал препятствовать стремлениям оппозиции. Далее во время своего рассказа Мадуро прикрыл рукой микрофон и предупредил собравшихся на митинг, что поведает им «сплетню». По его словам, силы оппозиции вовсе не были в Вашингтоне, поскольку их там не приняли.

«Они (США — Ред.) оставили их с купленными билетами», — сказал президент Венесуэлы.

Боливарианская Республика на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе, однако обострение ситуации пришлось на январь текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.

3 августа Мадуро поблагодарил оппозицию за участие в переговорах с правительством.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов. Кроме того, в США заблокировали активы Боливарианской Республики, а также ограничения коснулись Центрального банка страны и нефтяной компании PDVSA.