Указ Трампа по Венесуэле назван серьезным шагом против Мадуро

Указ президента США Дональда Трампа, предусматривающий полную блокировку собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции, не является эмбарго, но представляет значительный шаг Вашингтона, направленный против правительства президента страны Николаса Мадуро.

Об этом в среду, 7 августа, сообщило ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

«Хотя это не эмбарго, этот значительный шаг является ответом на продолжающуюся узурпацию власти Мадуро и связанными с ним лицами», — говорится в документе.

Таким образом Помпео объяснил значение указа о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов, подписанного Трампом 5 августа.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента республики Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.