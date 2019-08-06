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МИД призвал прекратить раскручивание санкционной спирали против Венесуэлы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В российском МИДе прокомментировали новые ограничения США против Венесуэлы, призвав прекратить раскручивание санкционной спирали, сообщается во вторник, 6 августа, на сайте ведомства.

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«По оценкам известного экономиста Сакса, от американских так называемых санкций погибло уже более 40 тыс. венесуэльцев. Народ этой страны виноват лишь в том, что поддерживает неугодного Вашингтону лидера», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе назвали санкции США политически мотивированными и нелегитимными, призвав вывести из-под них социально-гуманитарную сферу. «Напоминаем, что ни одно государство не имеет права диктовать свою волю другим посредством экономических репрессий», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов. Помимо этого, США заблокировали активы Боливарианской Республики. Под ограничения подпадают Центральный банк страны и нефтяная компания PDVSA.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства и попытался свергнуть законного президента страны Николаса Мадуро. Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.

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