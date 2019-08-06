Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов. Об этом 6 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что помимо этого США заблокировали активы Боливарианской Республики. Под ограничения попадают Центральный банк страны и нефтяная компания PDVSA.

1 августа Трамп заявил, что не исключает введения «блокады или изоляции» Венесуэлы. По его словам, такая возможность рассматривается.

Боливарианская Республика несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

30 апреля массовые протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями возобновились. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако законный лидер Венесуэлы сохранил свой пост.