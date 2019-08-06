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Косачев назвал блокировку активов Венесуэлы в США международным бандитизмом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил указ президента США Дональда Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы. Во вторник, 6 августа, сенатор заявил, что этот указ нарушает нормы международного права.

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«Без санкции Совета Безопасности ООН подобного рода действия выглядят не иначе как международный бандитизм в экономической и финансовой сферах», — цитирует Косачева «РИА Новости». По его словам, таким же образом можно охарактеризовать и «откровенное вмешательство во внутренние дела суверенной Венесуэлы».

«Блокировка официальных активов — это акт противодействия официальным властям этой страны и через это — оказание непосредственной поддержки оппозиции», — отметил Косачев.

Ранее 6 августа Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов. Помимо этого США заблокировали активы Боливарианской Республики. Под ограничения попадают Центральный банк страны и нефтяная компания PDVSA.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства и попытался свергнуть законного президента страны Николаса Мадуро. Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.

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