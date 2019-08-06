Венесуэла потребовала от генсека и Совбеза ООН защитить страну от санкций США

Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что генеральный секретарь ООН и Совет Безопасности организации должны выступить против американских односторонних санкций в отношении Венесуэлы. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает ТАСС.

Кроме того, Монкада назвал санкции США «незаконными мерами в отношении одной из стран-членов ООН». По его словам, это обязывает международное сообщество осудить введение против Боливарианской республики ограничительных мер.

«Мы просим, чтобы Совет Безопасности вмешался в эту ситуацию и предпринял меры, основываясь на Уставе ООН. Мы требуем, чтобы генсек ООН выступил с прямым осуждением этих односторонних действий в отношении Венесуэлы», — отметил Монкада.

Ранее 6 августа В Белом доме также заявили, что Вашингтон будет использовать все методы, чтобы положить конец правлению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам советника президента США по безопасности Джона Болтона, новые санкции будут широкомасштабными и приведут ко «множеству возможных последствий» для Мадуро.

При этом Болтон подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за мирный переход власти в Венесуэле.

В тот же день президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов. Отмечается, что, помимо этого, США заблокировали активы Боливарианской Республики.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

30 апреля массовые протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями возобновились. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако законный лидер Венесуэлы сохранил свой пост.