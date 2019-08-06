США аннулировали более 700 въездных виз связанным с Венесуэлой лицам

Соединенные Штаты с января 2019 года аннулировали более 700 въездных виз лицам, которые связаны с властями Венесуэлы. Среди них более 100 дипломатов Боливарианской Республики, говорится в документе, распространенном во вторник, 6 августа, Белым домом.

Кроме того, в нем сообщается о санкциях, которые были введены за последнее время американской администрацией в отношении правительства венесуэльского лидера Николаса Мадуро, пишет ТАСС.

В Белом доме также заявили, что Вашингтон будет использовать все методы, чтобы положить конец правлению президента Мадуро.

«Как ясно дала понять администрация Трампа: все варианты на столе. Соединенные Штаты будут использовать все соответствующие инструменты, чтобы положить конец удержанию власти Мадуро в Венесуэле, поддержать доступ венесуэльского народа к гуманитарной помощи и обеспечить демократический переход власти в Венесуэле», — приводит «РИА Новости» текст сообщения.

По словам советника президента США по безопасности Джона Болтона, США 6 августа на конференции группы Лимы объявят о новых мерах в отношении властей Венесуэлы. Он пообещал, что новые меры будут широкомасштабными и приведут ко «множеству возможных последствий» для Мадуро.

При этом Болтон подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за мирный переход власти в Венесуэле.

Ранее 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов. Отмечается, что, помимо этого, США заблокировали активы Боливарианской Республики.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

30 апреля массовые протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями возобновились. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако законный лидер Венесуэлы сохранил свой пост.