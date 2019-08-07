Прямой эфир

Мадуро заявил о ведении США нетрадиционной войны против Венесуэлы

0
Фото: TASS/Miraflores Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США ведут нетрадиционную войну против Венесуэлы. Об этом он сказал в интервью, опубликованном на сайте The Grayzone в среду, 7 августа.

Игра продолжается: Мадуро укрепляет позиции на скандалах в окружении Гуайдо
Чем закончится противостояние в Венесуэле

«Венесуэла является жертвой жестокой, преступной многомерной агрессии. Народ США должен знать, что это война. Эксперты называют ее нетрадиционной. Это экономическая, финансовая, торговая война», — подчеркнул Мадуро.

Он отметил, что Вашингтон делает так, чтобы Каракас не мог покупать в мире лекарства, продукты питания, товары и сырье. Также США заморозили счета Венесуэлы на сумму более $20 млрд в банках Европы и всего мира.

Помимо этого, Мадуро обвинил США в краже нефтяной компании Citgo, которую «экспроприировало» правительство Соединенных Штатов.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов. Отмечается, что помимо этого США заблокировали активы Боливарианской Республики. Под новые ограничения попадают Центральный банк страны и нефтяная компания PDVSA.

В марте лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, заявил, что контролирует американскую компанию Citgo, являющуюся дочерним предприятием государственной компании PDVSA.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мадуро обвинил Болтона в подготовке покушения
Указ Трампа по Венесуэле назван серьезным шагом против Мадуро

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017