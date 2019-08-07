Мадуро заявил о ведении США нетрадиционной войны против Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США ведут нетрадиционную войну против Венесуэлы. Об этом он сказал в интервью, опубликованном на сайте The Grayzone в среду, 7 августа.

«Венесуэла является жертвой жестокой, преступной многомерной агрессии. Народ США должен знать, что это война. Эксперты называют ее нетрадиционной. Это экономическая, финансовая, торговая война», — подчеркнул Мадуро.

Он отметил, что Вашингтон делает так, чтобы Каракас не мог покупать в мире лекарства, продукты питания, товары и сырье. Также США заморозили счета Венесуэлы на сумму более $20 млрд в банках Европы и всего мира.

Помимо этого, Мадуро обвинил США в краже нефтяной компании Citgo, которую «экспроприировало» правительство Соединенных Штатов.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов. Отмечается, что помимо этого США заблокировали активы Боливарианской Республики. Под новые ограничения попадают Центральный банк страны и нефтяная компания PDVSA.

В марте лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, заявил, что контролирует американскую компанию Citgo, являющуюся дочерним предприятием государственной компании PDVSA.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.