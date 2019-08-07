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Мадуро обвинил Болтона в подготовке покушения

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Фото: REUTERS/Manaure Quintero
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что совершенное на него в прошлом году покушение было подготовлено по приказу советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

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По словам Мадуро, он располагает доказательствами вины Болтона, при этом самого президента Дональда Трампа в произошедшем не винит.

«Всё ведет к Джону Болтону, у которого криминальный образ мыслей, мышление убийцы. Я не могу обвинять президента Трампа, в этот момент не могу, но у меня есть все основания просить расследование (действий) Болтона», — сказал Мадуро в интервью американскому журналисту Максу Блюменталю.

Кроме того, венесуэльский лидер в очередной раз обвинил Вашингтон в ведении экономической войны против его страны, но указал, что если США будут готовы к открытому уважительному диалогу и переходу к другому характеру отношений, то Каракас пойдет навстречу.

4 августа 2018 года во время военного парада в венесуэльской столице на трибуну, где находился Мадуро, были направлены оснащенные взрывчаткой беспилотники. При покушении на президента ранения получили семеро военных. Сам Мадуро не пострадал.

Сразу после инцидента он также возложил ответственность за произошедшее на Болтона, у которого, по словам Мадуро, есть план по организации госпереворота в Венесуэле и убийства главы государства.

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