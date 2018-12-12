Мадуро обвинил помощника президента США в подготовке покушения

Американская администрация назначила помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона ответственным за план по организации госпереворота в Венесуэле и убийству главы государства, заявил президент Баливарианской республики Николас Мадуро.

По его словам, для этих целей американский чиновник поддерживает контакты «с венесуэльскими ультраправыми», а также причастен к подготовке наемников, которые могут быть задействованы в провокациях в Каркасе и не только.

«Болтон руководит террористическим и интервенционистским планом против Венесуэлы, и, если бы в США существовало правосудие, Конгресс и пресса должны были бы это расследовать», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Мадуро, речь может идти более чем о 730 бойцах, как из Венесуэлы, так из соседней Колумбии, где, как он полагает, они разрабатывают свои планы.

4 августа на венесуэльского лидера было предпринято покушение во время его выступления на военном параде в Каракасе. Для атаки были использованы дроны, которые взорвались в воздухе. Ранения получили более семи человек.

Глава государства и его супруга не пострадали. Ответственность за произошедшее взяла на себя местная подпольная группировка «Фланелевые солдаты». В произошедшем Мадуро обвинил оппозицию и власти Колумбии, которые тут же отвергли подобные заявления.