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Песков рассказал о российской помощи Венесуэле

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Россия продолжит оказывать поддержку Венесуэле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 декабря.

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Таким образом он прокомментировал переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которые состоялись 5 декабря в Москве.

«Безусловно, в той или иной степени поддержка Венесуэле со стороны России будет оказываться и дальше», — заявил Песков.

По его словам, стороны обсуждали «целый набор вопросов». Однако пресс-секретарь главы государства не стал уточнять, идет ли речь в том числе о финансовой помощи.

Как рассказал накануне венесуэльский лидер Николас Мадуро, во время его визита в Москву было заключено несколько многомиллиардных контрактов, в том числе о поставках пшеницы и инвестициях в золотодобычу. 

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