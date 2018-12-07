Песков рассказал о российской помощи Венесуэле

Россия продолжит оказывать поддержку Венесуэле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 декабря.

Таким образом он прокомментировал переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которые состоялись 5 декабря в Москве.

«Безусловно, в той или иной степени поддержка Венесуэле со стороны России будет оказываться и дальше», — заявил Песков.

По его словам, стороны обсуждали «целый набор вопросов». Однако пресс-секретарь главы государства не стал уточнять, идет ли речь в том числе о финансовой помощи.

Как рассказал накануне венесуэльский лидер Николас Мадуро, во время его визита в Москву было заключено несколько многомиллиардных контрактов, в том числе о поставках пшеницы и инвестициях в золотодобычу.