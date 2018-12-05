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Путин осудил попытки изменить ситуацию в Венесуэле путем террора

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Москва осуждает любые попытки, носящие террористический характер, которые направлены на изменение политической ситуации в Венесуэле, заявил президент России Владимир Путин.

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В среду, 5 декабря, глава государства принимает в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево венесуэльского коллегу Николаса Мадуро. Открывая встречу, российский лидер поддержал его политику по достижению взаимопонимания и мира в республике.

«Понимаем и знаем, что ситуация в Венесуэле остаётся сложной. Поддерживаем ваши усилия для того, чтобы добиться взаимопонимания в обществе, и все ваши действия, направленные на урегулирование отношений с оппозицией», — цитирует Путина «Интерфакс».

Перед встречей глав государств официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия окажет финансовую помощь Венесуэле.

Уже несколько лет в стране продолжается острый социально-экономический кризис, который был вызван резким падением цен на нефть, снижением добычи и невозможностью продавать углеводороды на экспорт за доллары из-за санкций США. Происходящее в республике сопровождается обесцениванием местной валюты, инфляцией, нехваткой лекарств и продовольствия, а также оттоком населения.

Одновременно с ухудшением экономической ситуации в Венесуэле обострилось противостояние власти и оппозиции. Политические оппоненты Мадуро считают его диктатором. Такого же мнения придерживаются власти США, Колумбии, а также руководство Организации американских государств. В свою очередь лидер Венесуэлы все обвинения отрицает и называет себя гарантом права и демократии.

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В Венесуэле инфляция к концу года может составить 1 000 000% — примерно столько же, сколько в Германии 1920-х годов и Зимбабве начала 2000-х. Уже в июле 2018-го она составила 82 700%, хотя изначально, по прогнозам МВФ, должна была остановиться примерно на 13 865%. Сейчас это самые высокие показатели в мире. Местный фотограф Карлос Гарсия Роулинс специально для Reuters сфотографировал самые привычные товары — и стопки обесценившихся денег, которые потребуются для их покупки. Эта курица весом 2,4 кг и стоимостью почти 14,6 млн боливаров ($2,22) и некоторые другие из снимков Роулинса — в галерее портала iz.ru
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Килограмм помидоров жителям страны обходится в 5 млн боливаров (на фото), или около $0,76
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Упаковка пасты и 2,5 млн боливаров (или $0,38), в которые она обойдется покупателю
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Килограмм мяса в стране стоит 9,5 млн боливаров ($1,45)
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За кусок мыла жителям страны сейчас приходится отдавать около 3,5 млн боливаров ($0,53)
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Килограмм сыра и 7,5 млн боливаров ($1,14), за которые его продают в местных магазинах
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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За килограмм моркови придется заплатить 3 млн боливаров (или $0,46)
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Рулон туалетной бумаги обходится в 2,6 млн боливаров ($0,40)
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Немногим меньше — около 2,5 млн боливаров ($0,38) — стоит упаковка риса
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Одна упаковка памперсов в венесуэльских магазинах сейчас обойдется примерно в 8 млн боливаров ($1,22)
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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