Путин осудил попытки изменить ситуацию в Венесуэле путем террора

Москва осуждает любые попытки, носящие террористический характер, которые направлены на изменение политической ситуации в Венесуэле, заявил президент России Владимир Путин.

В среду, 5 декабря, глава государства принимает в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево венесуэльского коллегу Николаса Мадуро. Открывая встречу, российский лидер поддержал его политику по достижению взаимопонимания и мира в республике.

«Понимаем и знаем, что ситуация в Венесуэле остаётся сложной. Поддерживаем ваши усилия для того, чтобы добиться взаимопонимания в обществе, и все ваши действия, направленные на урегулирование отношений с оппозицией», — цитирует Путина «Интерфакс».

Перед встречей глав государств официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия окажет финансовую помощь Венесуэле.

Уже несколько лет в стране продолжается острый социально-экономический кризис, который был вызван резким падением цен на нефть, снижением добычи и невозможностью продавать углеводороды на экспорт за доллары из-за санкций США. Происходящее в республике сопровождается обесцениванием местной валюты, инфляцией, нехваткой лекарств и продовольствия, а также оттоком населения.

Одновременно с ухудшением экономической ситуации в Венесуэле обострилось противостояние власти и оппозиции. Политические оппоненты Мадуро считают его диктатором. Такого же мнения придерживаются власти США, Колумбии, а также руководство Организации американских государств. В свою очередь лидер Венесуэлы все обвинения отрицает и называет себя гарантом права и демократии.