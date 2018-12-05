Россия окажет финансовую помощь Венесуэле, сообщил в среду, 5 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что экономическая ситуация в Боливарианской Республике остается сложной, но в последнее время заметны признаки улучшения, хотя пока и скромные.

«Речь идет о помощи, которая необходима Венесуэле», — отметил Песков, не назвав конкретной суммы.

5 декабря состоятся переговоры лидеров России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро. Они пройдут как в узком, так и расширенном формате. Венесуэльский президент рассчитывает, что его визит позволит расширить связи дружбы и дипломатические отношения между государствами.

С 2014 года в Венесуэле продолжается противостояние власти и оппозиции, вылившееся в экономическую дестабилизацию страны. Политические оппоненты считают Мадуро диктатором. Такого же мнения придерживаются представители американских властей, президент Колумбии и глава Организации американских государств. Лидер Венесуэлы отрицает обвинения, называя себя гарантом права и демократии.