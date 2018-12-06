Мадуро рассказал о заключенных контрактах во время визита в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о том, что во время своего визита в Россию заключил несколько многомиллиардных контрактов. Об этом 6 декабря сообщает «Интерфакс».

Отдельное внимание он уделил инвестициям в золотодобычу, контракты по которой исчисляются миллиардом долларов. Помимо этого, он рассказал, что обсуждались возможные инвестиции в добычу алмазов.

Также лидер Венесуэлы подписал контракт о поставках пшеницы в необходимых для своей страны объемах, а именно 600 тыс. т.

5 декабря сообщалось, что Россия окажет финансовую помощь Венесуэле, поскольку экономическая ситуация в Боливарианской Республике остается сложной. Но в это же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в последнее время заметны признаки улучшения, хотя пока и скромные.