Москва и Каракас договорились о приходе системы ГЛОНАСС в Венесуэлу

Москва и Каракас договорились о приходе системы Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) в Венесуэлу. Об этом сообщает Николас Мадуро сообщил в Twitter.

Как он отметил, приход российской компании в страну поможет усилить и развить телекоммуникационную систему Венесуэлы.

30 ноября сообщалось, что Россия планирует развернуть над Луной аналог ГЛОНАСС. Кроме того, с 2036 по 2040 год на орбите спутника Земли появятся навигационные аппараты для прокладки маршрутов техники, работающей на Луне.