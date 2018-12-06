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Москва и Каракас договорились о приходе системы ГЛОНАСС в Венесуэлу

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Москва и Каракас договорились о приходе системы Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) в Венесуэлу. Об этом сообщает Николас Мадуро сообщил в Twitter.

Как он отметил, приход российской компании в страну поможет усилить и развить телекоммуникационную систему Венесуэлы.

30 ноября сообщалось, что Россия планирует развернуть над Луной аналог ГЛОНАСС. Кроме того, с 2036 по 2040 год на орбите спутника Земли появятся навигационные аппараты для прокладки маршрутов техники, работающей на Луне.

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