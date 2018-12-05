Кредит доверия: для чего Николас Мадуро приехал в Россию

На фоне затяжного экономического кризиса, в котором последние несколько лет пребывает Венесуэла, одной из главным тем переговоров Владимира Путина и Николаса Мадуро стало возможное предоставление Москвой очередного займа Каракасу. Впрочем, речь во время встречи в подмосковной резиденции Ново-Огарёво шла не только о деньгах. Стороны успели обсудить сотрудничество в энергетическом секторе и сфере ВТС, а также координацию действий двух стран на мировом рынке нефти и газа.

Глобальный кризис

Предыдущая встреча двух президентов состоялась в октябре 2017 года, когда Николас Мадуро приезжал в Москву для участия в Российской энергетической неделе. Тогда российский лидер Владимир Путин заметил, что «Венесуэла переживает непростые времена».

– Понимаем и знаем, что ситуация в Венесуэле остаётся сложной, – признал российский лидер и перед началом переговоров со своим латиноамериканским визави 5 декабря.

В ответной реплике Николас Мадуро заявил, что «мы встали на ноги, мы побеждаем». Хотя в действительности все выглядит не так оптимистично. По оценкам МВФ, к концу года инфляция в Венесуэле превысит 1 млн процентов. Как сообщила на этой неделе глава Национального совета по торговле и услугам Венесуэлы Мария Каролина Ускатеги, в 2018-м порядка 40% торговых предприятий страны прекратили работу, поскольку из-за гиперинфляции население оказалось не в состоянии что-либо покупать. За четыре года экономического кризиса, который сопровождается коллапсом системы здравоохранения и нехваткой продовольствия, страну покинули как минимум три миллиона человек. Кризис в Венесуэле даже был впервые включен в ежегодный глобальный гуманитарный список ООН: организация запросила $738 млн на помощь венесуэльским беженцам, осевшим в соседних странах региона.

Понять и одолжить

Как президент Венесуэлы написал в Twitter перед вылетом в Москву, он отправился в Россию «укреплять и расширять дипломатические отношения и дружеские связи между братскими народами».

Накануне визита помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что стороны обсудят «конкретные вопросы дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей». Но, разумеется, самым насущным вопросом для Каракаса стала тема предоставлении Россией Венесуэле дополнительной финансовой помощи, что перед встречей признали и Юрий Ушаков, и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

– Ситуация по-прежнему в экономической сфере остается сложной. В этой связи речь пойдет о той помощи, которая необходима руководству Венесуэлы, – сказал журналистам Дмитрий Песков. По его словам, именно для этого Николас Мадуро приехал в Москву.

Главным кредитором Венесуэлы все последние годы был Китай: с 2005 по 2017 год Пекин выдал стране кредитов на $62 млрд, а в сентябре 2018-го в ходе визита в КНР Николас Мадуро заручился займом еще на $5 млрд. Вместе с тем Каракас щедро кредитовала и Москва. По данным Reuters, с 2006 года Россия передала Венесуэле как минимум $17 млрд в виде кредитов и кредитных линий.

– Поддерживаем ваши усилия в том, чтобы добиться взаимопонимания в обществе, и все ваши действия, направленные на урегулирование отношений с оппозицией, – сказал Владимир Путин, обращаясь к Николасу Мадуро. – Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы.

Выйти из-под зависимости

Традиционно Россия и Венесуэла строили торгово-экономическое сотрудничество по двум направлениям – энергетика и ВТС, но сейчас спектр этих отношений может расшириться, считает эксперт РИСИ по Латинской Америке Дмитрий Бурых.

– Нынешняя экономическая ситуация в Венесуэле не благоприятствует спокойному течению нового срока Николаса Мадуро, который начнется в январе. Гиперинфляция и санкционное давление США требуют срочного принятия мер экономического характера. Мадуро стремится диверсифицировать экономику, вывести ее из-под полной зависимости нефтепродуктов и развить такие отрасли, как горнодобыча и сельское хозяйство. И тут Россия сможет помочь хотя бы в консультативном плане, – пояснил эксперт «Известиям».

Впрочем, и от традиционной энергетической темы сторонам вчера было никак не уйти. Ряд российских энергокомпаний давно работает на венесуэльском рынке. Так «Газпромбанк» реализует программы по повышению объемов нефтедобычи на шести блоках месторождений в районе озера Маракайбо на северо-востоке страны, а «Интер РАО» в прошлом месяце завершило контракт на поставку 13 газотурбинных установок для электростанций страны.

Еще более активно в Венесуэле работает «Роснефть». Несколько лет назад компания выдала национальной энергокомпании PDVSA аванс на общую сумму $6,5 млрд в качестве предоплаты за поставки венесуэльской нефти и нефтепродуктов.

Актуальной тема энергосотрудничества двух стран оказалась и в глобальном ключе. Уже 6 декабря в Вене открывается саммит ОПЕК, на котором Венесуэла, как заявлял ранее Николас Мадуро, намерена выступить за снижение добычи нефти ради роста цен на "черное золото". Москва ранее также поддержала эту идею.