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Помпео назвал отправку в Венесуэлу Ту-160 «разбазариванием госсредств»

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Фото: Министерство Обороны РФ
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Факт отправки в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 является разбазариванием госсредств обеими странами. Об этом в Twitter написал госсекретарь США Майкл Помпео.

Упомянув о том, что бомбардировщики были «направлены российским правительством через полмира», глава внешнеполитического ведомства пришел к выводу, что сделано это было зря.   

«Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу, пока их граждане страдают», — написал Помпео.  

Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу 10 декабря. 

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что эти самолеты будут участвовать в совместных оперативных полетах.

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