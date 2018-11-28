Испытания МиГ-35 завершатся в 2019 году

Многофункциональный истребитель поколения «4++» МиГ-35 пройдет все необходимые испытания в 2019 году. Об этом 28 ноября сообщил журналистам генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

«Всё идет в соответствии с графиком, с точки зрения производственной... мы опережаем уже этот график. С точки зрения проведения уже окончательных испытаний — мы рассчитываем, что в 2019 году мы завершим по плану все необходимые испытания», — цитирует Тарасенко ТАСС.

МиГ-35 — российский перспективный многофункциональный истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к пятому поколению. Он является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.

22 августа текущего года на форуме «Армия-2018» был подписан контракт на поставку первой партии многофункциональных истребителей МиГ-35 в количестве шести машин. Истребители находятся на стадии производства, их передадут Воздушно-космическим силам РФ в ближайшее время.

26 ноября сообщалось, что председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с «Известиями» высоко оценил технические, летные и боевые характеристики истребителя Су-57. Он отметил, что самолет оснащен стелс-технологиями, дающими малую заметность, оборудован бортовой радиолокационной станцией (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой, что позволяет ему вести бой даже в условиях активных радиоэлектронных помех.