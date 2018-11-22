Армия САР отбила атаку боевиков

Правительственные войска отбили в Сирии атаку террористов, боевики пытались напасть на позиции сирийской армии на севере провинции Хама недалеко от демилитаризованной зоны.

Как 22 ноября передает «РИА Новости», боевики неоднократно проводят подобные попытки. Цель террористов — срыв реализации договоренностей, которые достигли в Сочи лидеры России и Турции.

Боевики пытались прорваться к позициям армии в районе военной базы Брейдидж и деревни аль-Мугир. Армия ответила контратакой, боевики понесли потери, добавляет «Федеральное агентство новостей».

17 сентября на встрече в Сочи президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

С сентября 2017 года в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации: в Восточной Гуте (пригород Дамаска), в районе города Хомс (юг страны), а также в провинции Идлиб и на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.