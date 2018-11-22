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Армия САР отбила атаку боевиков

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Правительственные войска отбили в Сирии атаку террористов, боевики пытались напасть на позиции сирийской армии на севере провинции Хама недалеко от демилитаризованной зоны.

Надежда для Сирии
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Как 22 ноября передает «РИА Новости», боевики неоднократно проводят подобные попытки. Цель террористов — срыв реализации договоренностей, которые достигли в Сочи лидеры России и Турции.

Боевики пытались прорваться к позициям армии в районе военной базы Брейдидж и деревни аль-Мугир. Армия ответила контратакой, боевики понесли потери, добавляет «Федеральное агентство новостей».

17 сентября на встрече в Сочи президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

С сентября 2017 года в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации: в Восточной Гуте (пригород Дамаска), в районе города Хомс (юг страны), а также в провинции Идлиб и на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

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