Надежда для Сирии

Встреча президентов России и Турции в Сочи дала результат, который стал настоящим прорывом в процессе мирного урегулирования в Сирии. Лидеры двух государств договорились создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск и вооруженной оппозиции в провинции Идлиб. Об этом Владимир Путин заявил по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Достигнутая договоренность предполагает вывод тяжелых вооружений, что позволит избежать нового витка противостояния в Сирии. Патрулирование демилитаризованной зоны будут осуществлять группы турецких подразделений и российская военная полиция.

В ходе переговоров удалось выйти на серьезные решения, отметил Владимир Путин, комментируя итоги встречи в Сочи. Демилитаризованная зона в Идлибе будет создана уже к 15 октября, уточнил он.

— На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию и пришли к выводу, решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15–20 км, с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе Джабхат ан-Нусра (организация запрещена в РФ. — «Известия»), — сказал Владимир Путин.

Россия и Турция подтвердили свою решимость бороться с терроризмом в Сирии во всех его формах и проявлениях, подчеркнул российский президент. По его мнению, практическая реализация спланированных шагов даст дополнительный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта, позволит активизировать работу на женевской платформе и будет способствовать возвращению мира на сирийскую землю.

— К 10 октября 2018 года, по предложению президента Турции, осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок, — рассказал Владимир Путин. — Контроль в демилитаризованной зоне организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.

Власти Сирии разделяют предложенный подход разрешения конфликта, уточнил российский лидер. По его словам, позднее с руководством будут проведены дополнительные консультации.

Итогов встречи в Сочи ждали не только в Сирии, но и во всем мире, сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Заявление, которое лидеры двух государств сделали по итогам переговоров, содержит в себе «новую надежду для региона», заявил он.

— Совместно с Россией мы будем обеспечивать все усилия, чтобы устранить все радикальные группы из этих территорий. Мы все приложим все усилия для этого, — заявил президент Турции.

На российско-турецкой встрече было принято решение не позднее конца 2018 года восстановить транзитное сообщение по трассам Алеппо–Латакия и Алеппо–Хама. Стороны продолжат и работу по формированию конституционного комитета из числа представителей сирийского руководства, оппозиционных сил и гражданского общества, добавил российский лидер. Основная задача, подчеркнул Владимир Путин, — обеспечить запуск работы комитета в ближайшее время.

— Я хочу поблагодарить господина президента, всех наших турецких коллег за сегодняшнюю совместную напряженную, но конструктивную и результативную работу, — сказал Владимир Путин, завершая выступление.

По итогам переговоров министр обороны России Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в присутствии глав двух государств подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб.

Путь к миру

Россия с самого начала говорила, что идеальным вариантом было бы прекращение военных действий в Идлибе, сказал «Известиям» председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сенатор напомнил, что ранее эту позицию в ходе трехсторонней конференции в Тегеране высказал Владимир Путин.

Алексей Пушков пояснил, что до сих пор мирное урегулирование идлибского кризиса осложняли три фактора. Первый — это тот факт, что сейчас в регионе собрались боевики со всех освобожденных сирийскими правительственными войсками территорий. Это их последний рубеж, отметил парламентарий. Осложняет ситуацию, по мнению политика, и фанатизм боевиков — те, кто действительно хотел выйти из боевых действий, уже сделали это раньше. Третьим фактором российский сенатор считает иностранную поддержку, исходящую, в частности, от США.

— Территория Сирии должна в итоге перейти под контроль сирийского правительства. Вполне вероятно, что к этому можно прийти разными путями, — резюмировал политик.

О приверженности сирийских властей мирному разрешению ситуации вокруг Идлиба «Известиям» заявил и глава комитета парламента Сирии по международным отношениям Бутрус Маржан.

— Конечно, лучшим вариантом был бы мирный переход этих территорий под контроль правительства, — заявил он «Известиям». — Мы выступаем за то, чтобы была сформирована дорожная карта перехода всех территорий под контроль сирийского государства. В любом случае, вне всяких сомнений, мы выражаем признательность России за ее помощь нашей стране.

7 сентября в Тегеране при участии лидеров России, Турции и Ирана прошел саммит астанинского формата. Во время встречи на высшем уровне Реджеп Тайип Эрдоган высказал свои опасения, что военная операция в зоне деэскалации Идлиб приведет к жертвам среди мирного населения и большому потоку беженцев в Турцию.

Турецкий лидер настаивал на способности Анкары «размежевать» боевиков террористических группировок и отряды вооруженной «умеренной» оппозиции. По имеющейся информации, в Идлибе находятся около 50 тыс. террористов, в том числе из рядов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России. — «Известия»)

Идлиб — последняя действующая в Сирии зона деэскалации. Ранее в этом году, во время операций правительственных войск в пригородах Дамаска, юго-западных провинциях Дераа, Кунейтра и Эс-Сувейда, а также на стыке провинций Хама и Хомс, боевики, не согласившиеся на примирение с официальным Дамаском, были эвакуированы в идлибскую зону.