Власти Венесуэлы отказались от участия в новом раунде переговоров с оппозицией

Правительство Венесуэлы отказалось от участия в переговорах с оппозицией, которые должны пройти 8-9 августа на Барбадосе. Информацию об этом в среду, 7 августа, распространил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

«Президент (Венесуэлы – ред.) Николас Мадуро принял решение не отправлять [свою] делегацию», — сообщил Родригес.

По его словам, причиной отказа стала опасная и грубая агрессия по отношению к Венесуэле со стороны администрации США.

Отмечается, что делегация оппозиции, назначенная ее лидером Хуаном Гуайдо, уже находится на Барбадосе.

В мае в норвежской столице при посредничестве властей Норвегии состоялось по меньшей мере два раунда переговоров между правительством и оппозицией латиноамериканского государства. Новый этап начался в июле в Барбадосе.

Боливарианская Республика несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

3 августа Мадуро поблагодарил оппозицию за участие в переговорах с правительством.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов. Отмечается, что, помимо этого США заблокировали активы Боливарианской Республики. Под новые ограничения попадают Центральный банк страны и нефтяная компания PDVSA.