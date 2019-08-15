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Мадуро обвинил экс-президента Колумбии в подготовке его убийства

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Фото: REUTERS/Manaure Quintero
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Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил бывшего президента Колумбии Альваро Урибе Велеса в подготовке покушения на него.

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«Я узнал о плане, которым руководил Альваро Урибе Велес с участием посла Колумбии в США Франсиско Санто», — сообщил глава Боливарианской Республики, цитирует «РИА Новости» в четверг, 15 августа.

По его словам, указанные лица попытались отправить в Венесуэлу 32 наемника для того, чтобы совершить убийство президента.

7 августа Мадуро заявил, что совершенное на него в прошлом году покушение было подготовлено по приказу советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

4 августа 2018 года во время военного парада в венесуэльской столице на трибуну, где находился Мадуро, были направлены оснащенные взрывчаткой беспилотники. При покушении на президента ранения получили семеро военных. Сам Мадуро не пострадал.

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