Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи Тайваню вооружений

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин выражает протест США в связи с решением продать Тайваню вооружения и намерен ввести санкции в отношении соответствующих американских компаний. Об этом в среду, 21 августа, сообщает «РИА Новости».

«Китай в связи с этим выражает протест США, мы уже сделали американской стороне строгое представление», — отметил Шуан.

Ранее 21 августа сообщалось, что Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16, несмотря на протесты КНР. Кроме того, 9 июля стало известно, что американские власти одобрили продажу Тайваню техники и вооружения на сумму более $2,2 млрд. В частности, Пентагон запланировал поставить Тайбэю 108 танков, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, более 300 пулеметов, свыше 250 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другое вооружение и экипировку.

Пекин неоднократно выступал против наращивания военной мощи Тайваня, который считает своим регионом, и выражал протест США из-за сотрудничества с островом в оборонной сфере. Так, 12 июля власти КНР заявили о намерении ввести санкции в отношении американских компаний, причастных к продаже вооружений Тайбэю.

Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году после того, как на остров бежали потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши. Неформальные контакты возобновились в конце 1980-х годов.