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Глава МИД Китая призвал Японию и Южную Корею вместе встречать вызовы

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Токио и Сеул вместе встречать вызовы в обстановке процветания унилатерализма. Об этом в среду, 21 августа, сообщили в МИД КНР.

«Китай, Япония и Южная Корея — важные экономики мира — в текущей обстановке процветания унилатерализма (программы, которая поддерживает односторонние действия. — Ред.) должны сплотиться воедино и вместе встречать вызовы, неважно, идет ли речь о собственных или общих интересах трех стран или же о совместных надеждах международного сообщества», — цитирует Ван И «РИА Новости».

Он добавил, что сотрудничество трех стран должно преодолеть взаимные разногласия и противоречия. Министр также выразил надежду, что стороны смогут достигнуть большего взаимопонимания во время трехсторонней встречи.

Глава китайского внешнеполитического ведомства вечером 20 августа встретился в Пекине со своим японским коллегой Таро Коно и главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, которые приехали для участия в девятой по счету трехсторонней встрече по вопросам внешнеполитического сотрудничества в регионе.

В начале августа министр иностранных дел Китая выступил с осуждением американских попыток сдерживать развитие КНР.

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