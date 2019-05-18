Глава МИД КНР призвал США не нагнетать обстановку вокруг Ирана

Министр иностранных дел КНР Ван И провел с госсекретарем США Майком Помпео телефонный разговор, в ходе которого призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Китая.

«Мы надеемся на то, что все стороны будут сохранять сдержанность, действовать осторожно, чтобы избежать эскалации напряженности», — сказал Ван И.

Кроме того, стороны обсудили международные и региональные вопросы. Помпео также обозначил позицию Соединенных Штатов относительно Ирана.

15 мая сообщалось, что армия США привела в высокую степень готовности своих военных в Ираке из-за угрозы агрессии со стороны Ирана. Поводом для этого стало решение Тегерана приостановить выполнение части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Данное соглашение было подписано в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников — Россией, Китаем, США, Великобританией, Францией и Германией.

В начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки. В ноябре того же года Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор исламской республики.