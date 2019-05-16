Трамп ожидает вступление Ирана в переговоры с США

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Тегеран вступит в переговоры с Вашингтоном в ближайшее время. Об этом он написал в своем Twitter в среду, 15 мая.

«Я уверен, что Иран вскоре захочет поговорить», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что в его администрации нет никаких разногласий по поводу политики в отношении исламской республики.

Иран и «шестерка» международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали соглашение в 2015 году. Тегеран обязался отказаться от своей ядерной программы. В свою очередь, Евросоюз и США обещали отменить санкции.

В мае 2018 года США объявили о выходе из сделки. Тогда глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия, несмотря на соглашение. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против исламской республики.