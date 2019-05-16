Прямой эфир
Сюжет:

Трамп ожидает вступление Ирана в переговоры с США

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Тегеран вступит в переговоры с Вашингтоном в ближайшее время. Об этом он написал в своем Twitter в среду, 15 мая.

Москве слезам не верить: иранский ультиматум не касается России
Требования Тегерана направлены лидерам ЕС, чтобы запустить новый механизм расчетов

«Я уверен, что Иран вскоре захочет поговорить», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что в его администрации нет никаких разногласий по поводу политики в отношении исламской республики.

Иран и «шестерка» международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали соглашение в 2015 году. Тегеран обязался отказаться от своей ядерной программы. В свою очередь, Евросоюз и США обещали отменить санкции.

В мае 2018 года США объявили о выходе из сделки. Тогда глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия, несмотря на соглашение. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против исламской республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал нецелеобразным выход Ирана из «ядерной сделки»
Иран приостановил выполнение обязательств по СВПД

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017