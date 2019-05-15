Путин назвал нецелеобразным выход Ирана из «ядерной сделки»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит целесообразности для Ирана в выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), известного также как «ядерная сделка».

«Честно говоря, я не вижу целесообразности для них самих (Ирана) выходить из этого договора», — сказал российский лидер на пресс-конференции в Сочи, его слова приводит «Интерфакс».

Политик обратил внимание, что как только Тегеран заявит о выходе из соглашения, то на следующий день все забудут, что инициаторами разрушения договора были США, и вся вина ляжет на Иран.

Как отметил Путин, Россия будет наблюдать за происходящим.

«Россия — не пожарная команда, мы не можем всё подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит», — подытожил глава государства.

Иран и шестерка международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали СВПД в 2015 году. Тегеран обязался отказаться от своей ядерной программы. В свою очередь, Евросоюз и США обещали отменить санкции.

В начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения. В ноябре того же года Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор исламской республики.

Сегодня, 15 мая, представители Агентства по атомной энергетике Ирана сообщили, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств в рамках СВПД. Источник в агентстве также заявил, что в республике могут возобновить работы по обогащению урана и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.