Американские эсминцы вошли в Персидский залив

Два оснащенных управляемыми ракетами эскадренных миноносца Военно-морских сил США вошли в Персидский залив на фоне обострения отношений Соединенных Штатов и Ирана. Корабли USS McFaul (DDG-74) и USS Gonzalez (DDG-66) прошли через Ормузский пролив без каких-либо инцидентов и вмешательства со стороны сил иранской береговой обороны, сообщает USNI News.

Издание отмечает, что проход кораблей является признаком усиления напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

15 мая сообщалось, что армия США привела в высокую степень готовности своих военных в Ираке из-за угрозы агрессии со стороны Ирана. Поводом для этого стало решение Тегерана приостонавить выполнение части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Данное соглашение было подписано в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников, в том числе Россией, Китаем, США, Великобританией, Францией и Германией.

В начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки. В ноябре того же года Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.