КНР запросила провести заседание СБ ООН по Кашмиру

Китай запросил созвать закрытое заседание Совета безопасности ООН в связи с решением индийских властей аннулировать особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщает в среду, 14 августа, «РИА Новости» со ссылкой на источник в международной организации.

«Постпредство Китая запросило с опорой на письмо пакистанской стороны проведение закрытого заседания», — рассказал источник.

Накануне письмо с запросом провести заседание СБ ООН по Кашмиру в Совбез направил глава пакистанского МИДа Шах Мехмуд Куреши.

7 августа Пакистан на фоне ситуации вокруг штата Джамму и Кашмир принял решение отозвать главу дипломатической миссии из Индии, а также выслать из страны индийских дипломатов.

5 августа индийский президент Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене 370-й статьи конституции Индии, в которой был закреплен особый статус Джамму и Кашмира. До представления документа на территорию были направлены 8 тыс. военнослужащих. Под арест взяты трое местных политиков. По данным СМИ, в некоторых районах заблокирован интернет, отменены занятия в учебных заведениях.

Большинство населения штата составляют мусульмане. Местные сепаратисты выступают за независимость Джамму и Кашмира или его присоединение к соседнему Пакистану (в этом районе официальной границы между государствами нет, их разделяет только линия контроля).

В середине февраля отношения между Пакистаном и Индией резко обострились после нападения боевиков на индийских военных в штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад». В Индии обвинили Пакистан в поддержке незаконных формирований, однако Исламабад отверг эти заявления и предложил Нью-Дели провести совместное расследование.