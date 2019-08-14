Пакистан запросил созвать заседание Совбеза ООН из-за Кашмира

Пакистан во вторник, 13 августа, запросил провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с решением индийских властей аннулировать особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо главы пакистанского МИД Шаха Мехмуда Куреши.

«Пакистан не станет провоцировать конфликт. Однако Индии не стоит принимать нашу сдержанность за слабость. Если Индия снова решит прибегнуть к применению силы, Пакистан будет вынужден ответить в целях самозащиты, используя все свои возможности», — говорится в документе.

Как отмечает агентство, глава польского МИД Яцек Чапутович, который является председателем СБ ООН в августе, заявил, что Совет принял письмо от Исламабада. По его словам, Совбез «рассмотрит этот вопрос и примет надлежащее решение».

7 августа Пакистан на фоне ситуации вокруг штата Джамму и Кашмир принял решение отозвать главу дипломатической миссии из Индии, а также выслать из страны индийских дипломатов.

5 августа индийский президент Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене 370-й статьи конституции Индии, в которой был закреплен особый статус Джамму и Кашмира. До представления документа на территорию были направлены 8 тыс. военнослужащих. Под арест взяты трое местных политиков. По данным СМИ, в некоторых районах заблокирован интернет, отменены занятия в учебных заведениях.

Большинство населения штата составляют мусульмане. Местные сепаратисты выступают за независимость Джамму и Кашмира или его присоединение к соседнему Пакистану (в этом районе официальной границы между государствами нет, их разделяет только линия контроля).

В середине февраля отношения между Пакистаном и Индией резко обострились после нападения боевиков на индийских военных в штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад». В Индии обвинили Пакистан в поддержке незаконных формирований, однако Исламабад отверг эти заявления и предложил Нью-Дели провести совместное расследование.