Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией из-за Кашмира

Власти Пакистана заявили, что намерены понизить уровень дипломатических отношений с Индией, а также приостановить с ней двустороннюю торговлю в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир. Об этом в среду, 7 августа, сообщает пакистанская газета Dawn со ссылкой на заявление правительства страны.

Уточняется, что соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета национальной безопасности Пакистана.

Накануне нижняя палата парламента Индии одобрила отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир, что превращает этот северный район в союзную территорию с урезанными правами.

Таким образом, Джамму и Кашмир станет союзной территорией, которая в отличие от штатов, где есть местный кабинет министров, управляется непосредственно федеральным правительством. Таким же статусом будет наделена историческая область Ладакх, уже бывшего штата.

5 августа глава государства Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене 370-й статьи конституции Индии. До представления документа в штат Джамму и Кашмир были направлены 8 тыс. военнослужащих. Под арест взяты трое местных политиков. По данным местных СМИ, в некоторых районах заблокирован интернет, отменены занятия в учебных заведениях. Туристов призывают покинуть Кашмирскую долину.

Большинство населения этого штата составляют мусульмане. Местные сепаратисты выступают за независимость Джамму и Кашмир или присоединение его к Пакистану, с которым у Индии в этом районе нет официальных границ, армии двух государств разделяет линия контроля.

Так, в середине февраля отношения между Пакистаном и Индией резко обострились после нападения боевиков на индийских военных в штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад». В Индии обвинили Пакистан в поддержке незаконных формирований, однако Исламабад отверг эти заявления и предложил Нью-Дели провести совместное расследование.

26 февраля ВВС Индии нанесли удары по крупнейшему лагерю группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот в Пакистане. В ответ Исламабад ударил по военным объектам в Джамму и Кашмире, сбил два индийских самолета и взял в заложники как минимум одного пилота. В июне столкновения возобновились.