Индийские кинематографисты призвали правительство к разрыву с Пакистаном

Всеиндийская ассоциация работников кинематографа призвала главу правительства страны Нарендру Моди полностью разорвать торговые отношения и культурные контакты с Пакистаном в ответ на запрет в стране индийских фильмов. Также они призвали к таким действиям киноиндустрию всего мира.

В письме, отправленном премьер-министру и ряду ключевых чиновников страны говорится, что кинематографисты не возобновят работу до момента, когда пакистанские фильмы, их создатели и торговые фирмы из Пакистана не окажутся под запретом, передает «РИА Новости».

8 августа власти Пакистана сообщили о планах запретить прокат в кинотеатрах индийских фильмов. Также сообщалось, что разрабатываются меры для полного запрета культурного контента индийского производства. Это произошло на фоне разногласий по поводу статуса штата Джамму и Кашмир.

Днем ранее Пакистан на фоне ситуации вокруг штата Джамму и Кашмир принял решение отозвать главу дипломатической миссии из Индии, а также выслать из страны индийских дипломатов.

5 августа глава государства Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене 370-й статьи конституции Индии, в которой был закреплен особый статус Джамму и Кашмира. До представления документа на территорию были направлены 8 тыс. военнослужащих. Под арест взяты трое местных политиков. По данным местных СМИ, в некоторых районах заблокирован интернет, отменены занятия в учебных заведениях. Туристов призывают покинуть Кашмирскую долину.

Большинство населения штата составляют мусульмане. Местные сепаратисты выступают за независимость Джамму и Кашмира или его присоединение к соседнему Пакистану (в этом районе официальной границы между государствами нет, их разделяет только линия контроля).

В середине февраля отношения между Пакистаном и Индией резко обострились после нападения боевиков на индийских военных в штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад». В Индии обвинили Пакистан в поддержке незаконных формирований, однако Исламабад отверг эти заявления и предложил Нью-Дели провести совместное расследование.