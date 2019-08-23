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Китай введет пошлины на товары из США на $75 млрд

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Фото: commons.wikimedia.org/Neo-Jay
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Китай поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10 и 5% на продукцию из США, общая сумма составит $75 млрд. Об этом 23 августа сообщил комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

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Всего в списке товаров 5078 наименований. Данный шаг китайских властей — ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом $300 млрд, который также вступит в силу 1 сентября и 15 декабря.

Также Пекин снова введет доппошлины в размере 25% и 5% на американские автомобили и комплектующие, говорится на сайте Минфина Китая.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял ответные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей. В ответ Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

По словам президента США Дональда Трампа, введение пошлин на китайскую продукцию будет продолжено до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.

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