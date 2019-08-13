США отложили пошлины на товары из Китая до декабря

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров. Об этом 13 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз Торгового представительства США.

Так, в список товаров, пошлины на которые будут отложены, вошли компьютеры, ноутбуки, сотовые телефоны, игровые приставки, мониторы и прочие гаджеты, а также некоторые предметы одежды и обуви.

Кроме того, некоторая продукция будет выведена из-под пошлин по соображениям безопасности и ввиду важности для здравоохранения.

На фоне данного решения резко выросли американские фондовые индексы: Dow Jones Industrial Average — на 349,01 пункта, S&P 500 — на 39,53 пункта, NASDAQ Composite — на 135,74 пункта.

По данным агентства, в этот день состоялся телефонный разговор между главами делегаций США и Китая на торговых переговорах. Интересы Вашингтона представлял глава Минфина Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер, интересы Пекина — вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китайская сторона сделала решительное представление на фоне решения США ввести пошлины с 1 сентября. Было условлено обсудить вопросы торговли еще раз в ближайшие две недели.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. С 10 мая Вашингтон в вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за якобы неполного выполнения китайскими властями определенных договоренностей. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

На фоне торговой войны Нацбанк Китая начал заметно опускать курс юаня к доллару. К 7 августа он побил минимум с 2008 года — 6,9996 юаня за $1.

В ответ президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в «манипулировании валютой», а американский минфин причислил Китай к списку стран, манипулирующих валютным курсом. 1 августа глава Белого дома пообещал ввести 10%-ную пошлину на китайские товары объемом $300 млрд в год из-за отсутствия прогресса в переговорах.