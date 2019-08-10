В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты

Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США. Об этом 10 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обращение, подписанное председателем комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимиром Гутеневым.

В документе говорится, что такие меры станут хорошей поддержкой для отечественных производителей, однако для этого необходимо компенсировать затраты на покупку сельскохозяйственной техники. По подсчетам депутатов, сумма составит 12–14 млрд рублей.

В обращении отмечается, что производители сельскохозяйственной техники готовы увеличить объемы выпускаемой продукции в случае одобрения инициативы.

Помимо прочего, предлагается установить льготные тарифы на все виды доставки продуктов в Китай. Такие меры, по мнению депутатов, укрепят экономические связи России и Китая и выместят с рынков всю американскую продукцию.

2 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит вводить пошлины на китайские товары, пока между США и КНР не будет заключена торговая сделка. Пекин, в свою очередь, пригрозил Штатам ответными мерами в случае враждебных действий.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял ответные меры.

С 10 мая Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за якобы неполного выполнения китайскими властями определенных договоренностей. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.