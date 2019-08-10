Прямой эфир

В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США. Об этом 10 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обращение, подписанное председателем комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимиром Гутеневым.

Первая валютная: конфликт США и КНР может ослабить рубль до 67 руб./$
Торговая война двух крупнейших экономик мира вышла на новый уровень

В документе говорится, что такие меры станут хорошей поддержкой для отечественных производителей, однако для этого необходимо компенсировать затраты на покупку сельскохозяйственной техники. По подсчетам депутатов, сумма составит 12–14 млрд рублей.

В обращении отмечается, что производители сельскохозяйственной техники готовы увеличить объемы выпускаемой продукции в случае одобрения инициативы.

Помимо прочего, предлагается установить льготные тарифы на все виды доставки продуктов в Китай. Такие меры, по мнению депутатов, укрепят экономические связи России и Китая и выместят с рынков всю американскую продукцию.

2 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит вводить пошлины на китайские товары, пока между США и КНР не будет заключена торговая сделка. Пекин, в свою очередь, пригрозил Штатам ответными мерами в случае враждебных действий.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял ответные меры.

С 10 мая Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за якобы неполного выполнения китайскими властями определенных договоренностей. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Орешкин допустил замещение американских товаров в КНР российскими
Трамп заявил о неготовности к торговой сделке с Китаем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017