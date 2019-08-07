Орешкин допустил замещение американских товаров в КНР российскими

Товары российского рынка могут заменить Китаю американскую продукцию в условиях торговой войны КНР и США. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин 7 августа.

Он отметил, что в отличие от Вашингтона Пекин считает Москву надежным поставщиком. На данный момент обсуждаются различные направления сотрудничества.

«Сейчас мы с китайскими партнерами ведем активные переговоры по сельскому хозяйству и другим направлениям с целью переключения Китая на российский рынок. С одной стороны, экономика Китая будет чувствовать себя не очень, но с точки зрения взаимоотношений мы продвинемся вперед», — цитирует министра агентство ТАСС.

На фоне отношений США и КНР Орешкин предсказал китайской экономике «не самые лучшие периоды», пишет «Газета.ру». Однако он выразил надежду, что на отношениях Китая и России ситуация никак не скажется, тем более что товарооборот между странами только растет.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. С 10 мая Вашингтон в вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за якобы неполного выполнения китайскими властями определенных договоренностей. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

На фоне торговой войны начал заметно слабеть курс юаня к доллару. 5 августа после введения Вашингтоном очередных пошлин на китайские товары Народный банк Китая опустил курс нацвалюты к доллару до минимума с декабря 2018 года — 7 юаней за $1, а 7 августа — до минимума с мая 2008 года, то есть до 6,9996 юаня за $1.

В ответ президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в «манипулировании валютой», а американский минфин причислил Китай к списку стран, манипулирующих валютным курсом.