Китай вновь рекордно опустил курс юаня к доллару

Народный банк Китая вновь понизил курс национальной валюты до 6,9996 юаня за $1 — до минимума с мая 2008 года. Об этом 7 августа сообщает агентство ТАСС со ссылкой на регулятор КНР.

Таким образом, Пекин понижает курс пятый рабочий день подряд. Однако колебания могут быть вызваны не с действиями Нацбанка, а с заявлениями властей США о введении таможенных пошлин на китайские товары, из-за которых вокруг юаня сложились «пессимистичные настроения», считает член Академии общественных наук Китая Юй Юндин.

Аналитик банка China Minsheng Bank Вэнь Бинь объясняет понижение «снижением темпов роста мировой экономики, сокращением процентных ставок многими центробанками и усилением торговых трений на международном финансовом рынке».

Курс юаня начал заметно слабеть с начала года на фоне торговой войны США и Китая. 5 августа, после введения Вашингтоном очередных пошлин на китайские товары, регулятор опустил курс нацвалюты к доллару до минимума с декабря 2018 года — 7 юаней за $1.

В ответ президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в «манипулировании валютой», а американский минфин причислил Китай к списку стран, манипулирующих валютным курсом. В Пекине соответствующим решением возмутились, отметив, что оно грозит потрясением на финансовом рынке и «ущербом простым людям».

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. С 10 мая Вашингтон в вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за якобы неполного выполнения китайскими властями определенных договоренностей. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд. 1 августа Трамп объявил о введении новых санкций, власти КНР пригрозили ответными мерами.