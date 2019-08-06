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Фондовые рынки США показали максимальное падение с начала года

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Фото: TASS/Zuma
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Американские фондовые рынки пережили максимальное падение с начала текущего года. Такова была их реакция на очередное обострение торговой войны между США и Китаем.

Как сообщает ТАСС во вторник, 6 августа, накануне промышленный индекс Dow Jones упал на 767,27 пункта по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. На момент закрытия торгов он установился на отметке 25 717,74 пункта.

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Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 87,31 пункта и оказался на отметке 2 844,74 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 278,03 пункта до отметки 7 726,04 пункта.

Котировки таких крупных американских корпораций, как Apple, Amazone, Nike и Boeing также показали ярко выраженную негативную динамику.

Эксперты полагают, что помимо торговой войны США и КНР ждет еще и валютная война. Оба этих явления нанесут урон фондовым рынкам.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

5 августа курс валют Китая и США преодолел психологически важную отметку в 7 юаней за $1. В Вашингтоне заявили, что КНР манипулирует валютным курсом.

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