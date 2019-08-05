В Китае власти поручили госкомпаниям прекратить закупки сельхозпродукции из США

Государственные компании Китая должны прекратить импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне новой эскалации торговой войны с США. Такое распоряжение выпустило правительство страны, передает в понедельник, 5 августа, Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, китайские агропромышленные компании уже выполнили это поручение и в настоящее время ожидают результатов торговых переговоров между КНР и США.

«Это один из худших сценариев. Сначала падают рынки, затем просыпается [президент США Дональд] Трамп, и всё становится намного, намного хуже», — цитирует телеканал «360» руководителя исследования финансовых рынков Азии в гонконгском Rabobank Майкла Эвера.

Ранее, 1 августа, президент Соединенных Штатов сообщил, что с 1 сентября его страна введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. Глава Белого дома назвал в качестве одной из причин этого шага тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей, достигнутых ранее. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

6 августа Народный банк КНР опустил курс юаня к американскому доллару на фоне введения США новых пошлин на китайские товары. Курс преодолел психологически важную отметку в 7 юаней за $1. Таким образом юань опустился по отношению к доллару до минимума с декабря 2018 года.