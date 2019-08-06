США уличили Китай в манипулировании валютным курсом

США признали Китай страной, которая манипулирует валютным курсом. Об этом 6 августа сообщает «РИА новости» со ссылкой на заявления американского минфина.

Отмечается, что министр финансов США Стивен Мнучин по указанию американского президента Дональда Трампа будет вести обсуждения с Международным валютным фондом, «чтобы устранить несправедливое конкурентное преимущество» Китая.

5 августа курс валют Китая и США преодолел психологически важную отметку в 7 юаней за $1. В настоящий момент средний обменный курс установлен на уровне 6,9225 юаня за доллар. На фоне продолжающейся торговой войны со Штатами курс китайской валюты значительно ослаб с начала года. Из-за этого Трамп обвинил Китай в «манипулировании валютой».

1 августа американский лидер объявил о введении новых санкций в отношении товаров из Китая. Пекин, в свою очередь, пригрозил ответными мерами.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей, достигнутых ранее. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.